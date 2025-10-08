يتراوح تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in United States في Robinhood من $200K لكل year لمستوى L1 إلى $469K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $272K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Robinhood. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Robinhood، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
100%
سنة 1
في Robinhood، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (25.00% ربع سنوي)