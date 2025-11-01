دليل الشركات
Robert Walters
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مسؤول توظيف

  • جميع رواتب مسؤول توظيف

Robert Walters مسؤول توظيف الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مسؤول توظيف in Taiwan الوسطية في Robert Walters NT$1.02M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Robert Walters. آخر تحديث: 11/1/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$1.02M
المستوى
-
الراتب الأساسي
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
مكافأة
NT$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Robert Walters?
Block logo
+NT$1.82M
Robinhood logo
+NT$2.8M
Stripe logo
+NT$629K
Datadog logo
+NT$1.1M
Verily logo
+NT$692K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مسؤول توظيف الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مسؤول توظيف في Robert Walters in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,430,995. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Robert Walters لوظيفة مسؤول توظيف in Taiwan هو NT$813,915.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Robert Walters

الشركات ذات الصلة

  • Square
  • DoorDash
  • Lyft
  • SoFi
  • Flipkart
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى