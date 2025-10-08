يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in San Francisco Bay Area في Rivian من $162K لكل year لمستوى RIV-3 إلى $277K لكل year لمستوى RIV-6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $210K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Rivian. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
50%
سنة 1
50%
سنة 2
في Rivian، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 2 سنة:
50% يستحق في 1st-سنة (12.50% ربع سنوي)
50% يستحق في 2nd-سنة (12.50% ربع سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Rivian، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Rivian، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)