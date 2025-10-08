دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس برمجيات ألعاب الفيديو in United States في Riot Games من $141K لكل year لمستوى P1 إلى $371K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $247K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Riot Games. آخر تحديث: 10/8/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
Associate Software Engineer(المستوى المبتدئ)
$141K
$128K
$0
$13K
P2
Software Engineer
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
Senior Software Engineer
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
Staff Software Engineer
$289K
$231K
$0
$57.2K
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات ألعاب الفيديو في Riot Games in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $370,510. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Riot Games لوظيفة مهندس برمجيات ألعاب الفيديو in United States هو $235,000.

