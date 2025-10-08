يتراوح تعويض مهندس برمجيات ألعاب الفيديو in Greater Seattle Area في Riot Games من $292K لكل year لمستوى P4 إلى $367K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Seattle Area الوسطية yearياً $304K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Riot Games. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$292K
$224K
$0
$67.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***