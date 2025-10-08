يتراوح تعويض مهندس برمجيات ألعاب الفيديو in United States في Riot Games من $141K لكل year لمستوى P1 إلى $371K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $247K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Riot Games. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$224K
$189K
$5.5K
$30.2K
P4
$289K
$231K
$0
$57.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
