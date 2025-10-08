يتراوح تعويض مهندس برمجيات متكامل in United States في Riot Games من $140K لكل year لمستوى P1 إلى $292K لكل year لمستوى P4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $215K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Riot Games. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
