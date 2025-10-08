يتراوح تعويض مهندس برمجيات الواجهة الخلفية in United States في Riot Games من $133K لكل year لمستوى P1 إلى $430K لكل year لمستوى P5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $282K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Riot Games. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
