Ridgemont Equity Partners
Ridgemont Equity Partners الرواتب

تتراوح رواتب Ridgemont Equity Partners من $121,390 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مبيعات في الحد الأدنى إلى $278,600 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Ridgemont Equity Partners. آخر تحديث: 11/29/2025

مبيعات
$121K
مهندس برمجيات
$279K
أعلى وظيفة أجراً في Ridgemont Equity Partners هي مهندس برمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $278,600. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ridgemont Equity Partners هو $199,995.

