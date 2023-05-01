Ribbon Home الرواتب

تتراوح رواتب Ribbon Home من $149,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $176,400 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Ribbon Home . آخر تحديث: 11/29/2025