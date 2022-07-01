دليل الشركات
Rialto Capital
Rialto Capital الرواتب

الراتب الوسطي في Rialto Capital هو $125,625 لمنصب مستثمر رؤوس أموال مخاطرة . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Rialto Capital. آخر تحديث: 11/29/2025

مستثمر رؤوس أموال مخاطرة
$126K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Rialto Capital هي مستثمر رؤوس أموال مخاطرة at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $125,625. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Rialto Capital هو $125,625.

