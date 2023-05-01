Rhumbix الرواتب

تتراوح رواتب Rhumbix من $150,750 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مصمم منتجات في الحد الأدنى إلى $187,060 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Rhumbix . آخر تحديث: 11/29/2025