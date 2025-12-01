دليل الشركات
Reprise مصمم منتجات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مصمم منتجات in United States في Reprise من $120K إلى $168K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Reprise. آخر تحديث: 12/1/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$131K - $158K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$120K$131K$158K$168K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Reprise?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Reprise in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $168,200. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Reprise لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $120,350.

