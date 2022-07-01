دليل الشركات
Replicant الرواتب

تتراوح رواتب Replicant من $73,738 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $306,000 لمنصب مهندس مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Replicant. آخر تحديث: 8/29/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $103K
مصمم منتجات
$84.3K
مدير منتج
$251K

المبيعات
$73.7K
مهندس مبيعات
$306K
مدير هندسة البرمجيات
$139K
مهندس حلول
$84.1K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Replicant، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

