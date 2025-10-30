يتراوح متوسط إجمالي تعويض مساعد إداري in United States في Remitly من $87.2K إلى $124K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Remitly. آخر تحديث: 10/30/2025
متوسط إجمالي التعويضات
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Remitly، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)