أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Reliance Industries Limited in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹2,132,623. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.