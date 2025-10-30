دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أعمال in India الوسطية في Reliance Industries Limited ₹932K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في Reliance Industries Limited. آخر تحديث: 10/30/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Reliance Industries Limited
Business Analyst
Mumbai, MH, India
إجمالي سنوي
₹932K
المستوى
-
الراتب الأساسي
₹932K
Stock (/yr)
₹0
مكافأة
₹0
سنوات العمل بالشركة
0 سنوات
سنوات الخبرة
1 سنة
ما هي المستويات المهنية في Reliance Industries Limited?
أحدث الرواتب المرسلة
لم يتم العثور على رواتب
ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في Reliance Industries Limited in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹4,517,709. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Reliance Industries Limited لوظيفة محلل أعمال in India هو ₹932,339.

