Relativity الرواتب

تتراوح رواتب Relativity من $102,060 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $298,500 لمنصب العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Relativity. آخر تحديث: 10/25/2025
5%
سنة 1
15%
سنة 2
30%
سنة 3
50%
سنة 4
في Relativity، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)
30% يستحق في 3rd-سنة (30.00% سنوياً)
50% يستحق في 4th-سنة (50.00% سنوياً)
