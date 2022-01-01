دليل الشركات
Relativity الرواتب

تتراوح رواتب Relativity من $102,060 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $298,500 لمنصب العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Relativity. آخر تحديث: 10/25/2025

مهندس برمجيات
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $140K
مدير هندسة البرمجيات
Median $210K

مصمم منتجات
Median $119K
العمليات التجارية
$299K
مدير علوم البيانات
$217K
عالم بيانات
$147K
التسويق
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
باحث تجربة المستخدم
$110K
جدول الاستحقاق

5%

سنة 1

15%

سنة 2

30%

سنة 3

50%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Relativity، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 30% يستحق في 3rd-سنة (30.00% سنوياً)

  • 50% يستحق في 4th-سنة (50.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Relativity هي العمليات التجارية at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $298,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Relativity هو $147,131.

موارد أخرى