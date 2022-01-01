Relativity الرواتب

تتراوح رواتب Relativity من $102,060 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $298,500 لمنصب العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Relativity . آخر تحديث: 10/25/2025