REEF الرواتب

تتراوح رواتب REEF من $72,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $225,106 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في REEF. آخر تحديث: 11/14/2025
20%
سنة 1
20%
سنة 2
20%
سنة 3
20%
سنة 4
20%
سنة 5
في REEF، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)
20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)
20% يستحق في 5th-سنة (1.67% شهرياً)
