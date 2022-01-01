دليل الشركات
REEF
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

REEF الرواتب

تتراوح رواتب REEF من $72,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $225,106 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في REEF. آخر تحديث: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
محلل أعمال
Median $72K
مدير منتجات
Median $85K
مدير مشاريع
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
مبيعات
$225K
مهندس برمجيات
Median $80K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في REEF، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (1.67% شهرياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (1.67% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في REEF هي مبيعات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $225,106. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في REEF هو $85,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ REEF

الشركات ذات الصلة

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى