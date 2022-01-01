REEF الرواتب

تتراوح رواتب REEF من $72,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $225,106 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في REEF . آخر تحديث: 11/14/2025