دليل الشركات
Reddit
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • المبيعات

  • جميع رواتب المبيعات

Reddit المبيعات الرواتب

يتراوح تعويض المبيعات in United States في Reddit من $200K لكل year لمستوى IC1 إلى $318K لكل year لمستوى IC5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $184K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Reddit. آخر تحديث: 9/22/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
شعار Reddit

$20K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (100.00% سنوياً)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Vesting Schedule 100% after year 1.



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض المبيعات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مدير حساب

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a المبيعات at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $318,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the المبيعات role in United States is $140,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Reddit

الشركات ذات الصلة

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى