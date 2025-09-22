يتراوح تعويض مصمم منتجات in United States في Reddit من $126K لكل year لمستوى IC1 إلى $339K لكل year لمستوى IC5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $237K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Reddit. آخر تحديث: 9/22/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
IC1
$126K
$124K
$917
$833
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$265K
$204K
$60.8K
$0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
سنة 1
في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (100.00% سنوياً)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Reddit، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
Vesting Schedule 100% after year 1.
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد