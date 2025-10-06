دليل الشركات
Red Hat
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

مهندس برمجيات المستوى

L3

المستويات في Red Hat

مقارنة المستويات
  1. L1Associate Software Engineer
  2. L2Software Engineer
  3. L3Senior Software Engineer
    4. عرض 5 مستويات أكثر
المتوسط سنوي إجمالي التعويضات
CA$131,371
الراتب الأساسي
CA$151,799
منح الأسهم ()
CA$4,124
المكافآت
CA$29,310

CA$226K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث المرتبات المقدمة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Red Hat

الشركات ذات الصلة

  • Ingram Micro
  • Domo
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى