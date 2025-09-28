يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في realtor.com من $111K لكل year لمستوى T1 إلى $255K لكل year لمستوى T6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $195K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في realtor.com. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
