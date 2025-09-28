دليل الشركات
يتراوح تعويض مدير منتج in United States في realtor.com من $247K لكل year لمستوى T3 إلى $294K لكل year لمستوى T7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $285K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في realtor.com. آخر تحديث: 9/28/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T2
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Product Manager
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
Senior Product Manager
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
Lead Product Manager
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في realtor.com?

الأسئلة الشائعة

