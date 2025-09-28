يتراوح تعويض مدير منتج in United States في realtor.com من $247K لكل year لمستوى T3 إلى $294K لكل year لمستوى T7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $285K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في realtor.com. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
