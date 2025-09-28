يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في realtor.com من $141K لكل year لمستوى T2 إلى $196K لكل year لمستوى T5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $181K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في realtor.com. آخر تحديث: 9/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
