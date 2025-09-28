دليل الشركات
Realtek Semiconductor
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • جميع رواتب مصمم منتجات

Realtek Semiconductor مصمم منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in Taiwan الوسطية في Realtek Semiconductor NT$2.11M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Realtek Semiconductor. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$2.11M
المستوى
6
الراتب الأساسي
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
مكافأة
NT$1.17M
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
3 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مصمم منتجات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Realtek Semiconductor in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$3,037,273. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Realtek Semiconductor لوظيفة مصمم منتجات in Taiwan هو NT$2,521,617.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Realtek Semiconductor

الشركات ذات الصلة

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى