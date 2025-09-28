دليل الشركات
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor مهندس أجهزة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس أجهزة in Taiwan الوسطية في Realtek Semiconductor NT$2.27M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Realtek Semiconductor. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
إجمالي سنوي
NT$2.27M
المستوى
Senior Engineer
الراتب الأساسي
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
مكافأة
NT$684K
سنوات العمل بالشركة
3 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

ASIC Engineer

SoC Engineer

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس أجهزة في Realtek Semiconductor in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$4,062,649. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Realtek Semiconductor لوظيفة مهندس أجهزة in Taiwan هو NT$2,298,922.

