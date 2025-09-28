دليل الشركات
Realogy
Realogy مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Realogy $176K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Realogy. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Realogy
Software Engineer
Washington, DC
إجمالي سنوي
$176K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$160K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$16K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Realogy?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

