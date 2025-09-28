دليل الشركات
REA Group
REA Group مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Australia الوسطية في REA Group A$205K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في REA Group. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
إجمالي سنوي
A$205K
المستوى
Lead Developer
الراتب الأساسي
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
مكافأة
A$16.5K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في REA Group?

A$249K

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في REA Group in Australia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره A$335,240. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في REA Group لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Australia هو A$192,062.

