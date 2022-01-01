دليل الشركات
آر بي سي الرواتب

تتراوح رواتب RBC من $36,123 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $201,000 لمنصب رئيس الموظفين في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في آر بي سي. آخر تحديث: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
مهندس برمجيات
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

مهندس آي أو إس

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس ديف أوبس

مهندس موثوقية الموقع

محلل أعمال
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
مدير منتج
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

عالم بيانات
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
محلل مالي
Median $64.3K

Risk Analyst

مصمم منتجات
PL08 $77.1K
PL07 $102K

مصمم تجربة المستخدم

مدير هندسة البرمجيات
Median $127K
محلل بيانات
Median $57.7K
مدير مشروع
Median $71.1K
مصرفي استثماري
Median $75.1K
مهندس حلول
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
باحث تجربة المستخدم
Median $86.7K
خبير اكتواري
Median $68.7K
محاسب
Median $71K
العمليات التجارية
Median $51.1K
خدمة العملاء
Median $38K
التسويق
Median $101K
المبيعات
Median $36.1K
مدير برنامج
Median $138K
مدير العمليات التجارية
Median $99K
مدير برنامج تقني
Median $100K
مدير علوم البيانات
Median $82.1K
مساعد إداري
$38.3K
تطوير الأعمال
$44.7K
رئيس الموظفين
$201K
التطوير المؤسسي
$110K
مصمم جرافيك
$48.9K
الموارد البشرية
$200K
القانونية
$56.8K
استشاري إداري
$44.4K
عمليات التسويق
Median $69.5K
مدير الشراكات
$113K
مدير تصميم المنتجات
$164K
كاتب تقني
$45.2K
إجمالي المكافآت
$95.6K
رأسمالي مخاطر
$121K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في RBC، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في RBC هي رئيس الموظفين at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $201,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في RBC هو $79,163.

