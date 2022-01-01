آر بي سي الرواتب

تتراوح رواتب RBC من $36,123 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب المبيعات في الحد الأدنى إلى $201,000 لمنصب رئيس الموظفين في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في آر بي سي . آخر تحديث: 10/24/2025