أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Rapyd in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 516,795. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.