Rapyd
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Rapyd مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United Arab Emirates الوسطية في Rapyd AED 441K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Rapyd. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
إجمالي سنوي
AED 441K
المستوى
Backend Developer
الراتب الأساسي
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
مكافأة
AED 0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Rapyd?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Rapyd in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 516,795. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Rapyd لوظيفة مهندس برمجيات in United Arab Emirates هو AED 431,998.

