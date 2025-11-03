دليل الشركات
Rakuten Americas
Rakuten Americas مدير منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتجات in United States الوسطية في Rakuten Americas $221K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Rakuten Americas. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
Rakuten Americas
senior product manager
San Jose, CA
إجمالي سنوي
$221K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$190K
Stock (/yr)
$3K
مكافأة
$28K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Rakuten Americas?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Rakuten Americas in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $272,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Rakuten Americas لوظيفة مدير منتجات in United States هو $197,000.

