Raksul
Raksul مدير منتجات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير منتجات in Japan الوسطية في Raksul ¥10.76M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Raksul. آخر تحديث: 11/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
إجمالي سنوي
¥10.76M
المستوى
G4
الراتب الأساسي
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
مكافأة
¥0
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ساهم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Raksul in Japan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ¥12,700,575. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Raksul لوظيفة مدير منتجات in Japan هو ¥10,757,930.

موارد أخرى