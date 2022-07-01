دليل الشركات
RainFocus
RainFocus الرواتب

متوسط راتب RainFocus هو $99,000 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في RainFocus. آخر تحديث: 8/8/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $99K

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في RainFocus هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $99,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في RainFocus هو $99,000.

موارد أخرى