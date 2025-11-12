دليل الشركات
Radix
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • مهندس البرمجيات الشاملة

Radix مهندس البرمجيات الشاملة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس البرمجيات الشاملة in Brazil الوسطية في Radix R$125K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Radix. آخر تحديث: 11/12/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
إجمالي سنوي
R$125K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
R$125K
Stock (/yr)
R$0
مكافأة
R$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Radix?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة في Radix in Brazil تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره R$227,593. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Radix لوظيفة مهندس البرمجيات الشاملة in Brazil هو R$125,297.

