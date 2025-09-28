دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in United States الوسطية في Quantum Health $107K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Quantum Health. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Quantum Health
Software Engineer
Columbus, OH
إجمالي سنوي
$107K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
$104K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$2.5K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Quantum Health?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk مهندس برمجيات di Quantum Health in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $123,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Quantum Health untuk peranan مهندس برمجيات in United States ialah $106,500.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Quantum Health

