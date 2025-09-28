دليل الشركات
Qualtrics
  • الرواتب
  • باحث تجربة المستخدم

  • جميع رواتب باحث تجربة المستخدم

Qualtrics باحث تجربة المستخدم الرواتب

يبلغ مجموع تعويض باحث تجربة المستخدم in United States في Qualtrics $145K لكل year لمستوى L4. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualtrics. آخر تحديث: 9/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$139K - $161K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$122K$139K$161K$177K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 2 مستويات أكثر
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualtrics، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

