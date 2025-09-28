يبلغ مجموع تعويض باحث تجربة المستخدم in United States في Qualtrics $145K لكل year لمستوى L4. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualtrics. آخر تحديث: 9/28/2025
متوسط إجمالي التعويضات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Qualtrics، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)