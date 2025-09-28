دليل الشركات
Qualtrics
  الرواتب
  مدير برنامج تقني

  • جميع رواتب مدير برنامج تقني

Qualtrics مدير برنامج تقني الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير برنامج تقني in United States الوسطية في Qualtrics $198K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualtrics. آخر تحديث: 9/28/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
إجمالي سنوي
$198K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$149K
Stock (/yr)
$42K
مكافأة
$7.4K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
6 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Qualtrics?

$160K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualtrics، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Qualtrics fun ipa مدير برنامج تقني in United States ni $197,900.

