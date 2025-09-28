دليل الشركات
Qualtrics
Qualtrics Information Technologist (IT) الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض Information Technologist (IT) في Qualtrics من $69.5K إلى $94.8K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualtrics. آخر تحديث: 9/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$74.4K - $89.9K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$69.5K$74.4K$89.9K$94.8K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualtrics، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Qualtrics sits at a yearly total compensation of $94,830. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is $69,488.

