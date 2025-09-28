دليل الشركات
يتراوح متوسط إجمالي تعويض الموارد البشرية in United States في Qualtrics من $211K إلى $288K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualtrics. آخر تحديث: 9/28/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$226K - $273K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$211K$226K$273K$288K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

$160K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualtrics، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um الموارد البشرية na Qualtrics in United States situa-se numa remuneração total anual de $287,680. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Qualtrics para a função de الموارد البشرية in United States é $210,800.

