  الرواتب
  مهندس برمجيات

  مهندس التعلم الآلي

  India

Qualcomm مهندس التعلم الآلي الرواتب في India

يتراوح تعويض مهندس التعلم الآلي in India في Qualcomm من ₹2.13M لكل year إلى ₹5.71M. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹2.76M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualcomm. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Associate Engineer
(المستوى المبتدئ)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 2 مستويات أكثر
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (16.65% نصف سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (16.65% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس التعلم الآلي في Qualcomm in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹5,708,827. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Qualcomm لوظيفة مهندس التعلم الآلي in India هو ₹2,679,124.

