أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس التعلم الآلي في Qualcomm in Greater San Diego Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $290,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.