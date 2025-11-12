يتراوح تعويض مهندس التعلم الآلي in United States في Qualcomm من $186K لكل year لمستوى Engineer إلى $258K لكل year لمستوى Staff Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $200K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualcomm. آخر تحديث: 11/12/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$186K
$142K
$27.2K
$16.7K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$258K
$185K
$52.9K
$19.9K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (16.65% نصف سنوي)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (16.65% نصف سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)