  • الرواتب
  • مصمم منتجات

  • مصمم التطبيقات المحمولة

Qualcomm مصمم التطبيقات المحمولة الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم التطبيقات المحمولة in United States الوسطية في Qualcomm $195K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualcomm. آخر تحديث: 11/12/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
إجمالي سنوي
$195K
المستوى
Sr Stagg
الراتب الأساسي
$195K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
15 سنوات
سنوات الخبرة
17 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Qualcomm?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (16.65% نصف سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (16.65% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم التطبيقات المحمولة في Qualcomm in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $527,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Qualcomm لوظيفة مصمم التطبيقات المحمولة in United States هو $257,000.

