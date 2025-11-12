دليل الشركات
Qualcomm مهندس الاختبار الرواتب في Taiwan

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualcomm. آخر تحديث: 11/12/2025

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (16.65% نصف سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (16.65% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الاختبار في Qualcomm in Taiwan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره NT$2,268,449. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Qualcomm لوظيفة مهندس الاختبار in Taiwan هو NT$1,813,021.

موارد أخرى