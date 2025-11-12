دليل الشركات
Qualcomm
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • مهندس إس أو سي

  • United States

Qualcomm مهندس إس أو سي الرواتب في United States

يتراوح تعويض مهندس إس أو سي in United States في Qualcomm من $141K لكل year لمستوى Hardware Engineer إلى $421K لكل year لمستوى Principal Hardware Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $318K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualcomm. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$141K
$118K
$13.6K
$9.4K
Senior Hardware Engineer
$199K
$153K
$31.5K
$14.8K
Staff Hardware Engineer
$239K
$174K
$42.2K
$22.8K
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (16.65% نصف سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (16.65% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس أجهزة الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس إس أو سي في Qualcomm in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $449,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Qualcomm لوظيفة مهندس إس أو سي in United States هو $313,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Qualcomm

الشركات ذات الصلة

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى