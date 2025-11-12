دليل الشركات
Qualcomm
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس أجهزة

  • مهندس الترددات الراديوية

  • Greater San Diego Area

Qualcomm مهندس الترددات الراديوية الرواتب في Greater San Diego Area

يتراوح تعويض مهندس الترددات الراديوية in Greater San Diego Area في Qualcomm من $256K لكل year لمستوى Staff Hardware Engineer إلى $313K لكل year لمستوى Senior Staff Hardware Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater San Diego Area الوسطية yearياً $286K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Qualcomm. آخر تحديث: 11/12/2025

متوسط المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Hardware Engineer
$256K
$167K
$66.3K
$22.7K
عرض 2 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (33.30% سنوياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (16.65% نصف سنوي)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (16.65% نصف سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Qualcomm، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الترددات الراديوية في Qualcomm in Greater San Diego Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $334,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Qualcomm لوظيفة مهندس الترددات الراديوية in Greater San Diego Area هو $288,744.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Qualcomm

