أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس الترددات الراديوية في Qualcomm in Greater San Diego Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $334,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.