أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس إيه إس آي سي في Qualcomm in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $508,343. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.