أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس إيه إس آي سي في Qualcomm in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹12,592,597. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.