أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس إيه إس آي سي في Qualcomm in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$199,188. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.